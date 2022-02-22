Путин подал обращение в Совфед об использовании армии за рубежом

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» просит Совет федерации РФ разрешить использование армии за рубежом. В 2014 году такое решение предшествовало официальному вторжению российской армии в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «РИА Новости».