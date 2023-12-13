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У росії збираються прискорити роботу над "новою великою міждержавною угодою" з Іраном, - ЗМІ

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росія та Іран збираються прискорити роботу над "новою великою міждержавною угодою".

У Міністерстві закордонних справ росії заявили про це після того, як 7 грудня президент Ірану Ібрагім Раїсі приїхав до москви.

Він провів переговори з російським президентом володимиром путіним.

Міністри закордонних справ рф та Ірану у телефонній розмові домовилися прискорити роботу над угодою, йдеться у повідомленні.

Угода нібито перебуває на "високій стадії готовності". У москві не вказали, у якій сфері буде діяти ця угода.

Тегеран, москва, угода
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