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Рада приняла официальное заявление по поводу авиакатастрофы под Тегераном

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Рада приняла официальное заявление по поводу авиакатастрофы под Тегераном

Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины в результате попадания в него боевой ракеты в районе международного аэропорта Тегерана 8 января.

Соответствующее заявление № 2726 на заседании парламента во вторник поддержали 368 народных депутатов.

«Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств этой трагедии, и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всячески возможного содействия их работе», — говорится в заявлении.

Украинский парламент также ожидает официального извинения Ирана за сбитый украинский самолет и гибель его экипажа и пассажиров, и призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада призвала мировую общественность и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении и наказании всех виновных, возвращении тел погибших, а также способствовать, чтобы иранская сторона осуществила все компенсационные выплаты.

«Верховная Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (IKAO) предпринять меры для своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы», — говорится в заявлении.

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Украинский парламент также призвал органы государственной власти Украины информировать полной мерой общество о результатах расследования катастрофы.

МАУ, Иран, Верховная Рада, Тегеран
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