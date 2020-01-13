До и после сбитого украинского самолета из Тегерана вылетели два борта на Стамбул

По одному рейсу авиакомпании «Турецкие авиалинии» и компании Atlasjet (оба по маршруту Тегеран-Стамбул) предшествовали и следовали за самолетом МАУ рейса PS752, в который попала иранская ракета.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Takvim.
«Самолет номер рейса KK1185 Atlasjet готовился к вылету на то же время, что и самолет МАУ ... На записях также было отображено, что рейс TK873 „Турецких авиалиний“ вылетел за 9 минут до вылета самолета МАУ», — отмечается в сообщении.
К тексту предоставлены скриншоты, на одном из них видно, что самолет «Турецких авиалиний» рейса TK873 на Стамбул должен был вылететь в 04.45, вылетел в 05.06, самолет МАУ рейса PS752 на Киев должен был вылететь в 05.15, когда и вылетел. Самолет Atlasjet рейса KK1185, который также должен был вылететь в 05.15, вылетел в 05.17.
Издание предполагает, что двухминутное опоздание самолета Atlasjet могло иметь важное значение.
Следует отметить, что со ссылкой на МАУ ранее сообщалось о том, что самолет не вылетел вовремя, а задержался почти на час. По данным авиакомпании, он должен был вылететь в 05.15, но вылетел в 06.12 из-за необходимости, которая возникла в процессе подготовки к полету.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016