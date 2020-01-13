До и после сбитого украинского самолета из Тегерана вылетели два борта на Стамбул

По одному рейсу авиакомпании «Турецкие авиалинии» и компании Atlasjet (оба по маршруту Тегеран-Стамбул) предшествовали и следовали за самолетом МАУ рейса PS752, в который попала иранская ракета.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Takvim.

«Самолет номер рейса KK1185 Atlasjet готовился к вылету на то же время, что и самолет МАУ ... На записях также было отображено, что рейс TK873 „Турецких авиалиний“ вылетел за 9 минут до вылета самолета МАУ», — отмечается в сообщении.

К тексту предоставлены скриншоты, на одном из них видно, что самолет «Турецких авиалиний» рейса TK873 на Стамбул должен был вылететь в 04.45, вылетел в 05.06, самолет МАУ рейса PS752 на Киев должен был вылететь в 05.15, когда и вылетел. Самолет Atlasjet рейса KK1185, который также должен был вылететь в 05.15, вылетел в 05.17.

Издание предполагает, что двухминутное опоздание самолета Atlasjet могло иметь важное значение.

Следует отметить, что со ссылкой на МАУ ранее сообщалось о том, что самолет не вылетел вовремя, а задержался почти на час. По данным авиакомпании, он должен был вылететь в 05.15, но вылетел в 06.12 из-за необходимости, которая возникла в процессе подготовки к полету.