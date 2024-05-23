Американський сенатор вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території

Американський сенатор Джим Ріш вважає за необхідне дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російській території тоді, коли це потрібно для її оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму обліковому записі X (Twitter).

Республіканець Ріш, який є співголовою сенатського комітету із закордонних справ, відреагував на цитування очільника Пентагону про те, що США просять застосовувати надану зброю по цілях на території України.

"Україні слід дозволити захищатися, крапка. Якщо це означає, що потрібно уразити російського бомбардувальника, який пускає ракети по українських цивільних з повітряного простору росії – Україна повинна мати можливість завдати такого удару".

Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в росії.