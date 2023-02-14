Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Стефанішина: Затримка зі зброєю коштує життів українців і руйнує нашу країну

133
Стефанішина: Затримка зі зброєю коштує життів українців і руйнує нашу країну

Україна дуже вдячна за будь-яку допомогу, яку західні друзі надають, але наразі головним питанням є строки.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на під час заходу, організованого Мюнхенською безпековою конференцією в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш меседж світові: які б кроки не вживалися, вони мають бути зроблені зараз, негайно… Кожен день вагання коштує життів українців і руйнує нашу країну… Кожна затримка зі зброєю, в ухваленні чергового пакету санкцій, у питанні притягування до відповідальності, зі втіленням у життя мирного плану коштує багато також і вашим капіталам», - підкреслила Стефанішина.

Вона зазначила, що для якоїсь «втоми» наразі немає місця, росія веде дедалі жорстокішу війну, кількість її жертв зростає щодня.

Віцепрем'єрка подякувала за підтримку мирного плану Президента Володимира Зеленського всіма 27 членами ЄС і висловила сподівання щодо проведення мирного саміту. Вона визнала, що в деяких регіонах не так легко довести цю українську позицію, але підтримка G7, ЄС дозволяють «дотягнутися» до країн у різних куточках світу.

Стефанішина додала, що війна змусила Україну все побачити в чорно-білому світлі та водночас дала «привілей» бути чесними. «Будь-яке переосмислення має починатися з чесності», - зауважила Стефанішина, маючи на увазі назву звіту цього річної Мюнхенської безпекової конференції – «Re:vision».

Вона також нагадала, що Володимир Зеленський звертаючись до учасників конференції в Мюнхені наприкінці лютого 2022 року, він був просто президентом, які всі інші лідери, але після 24 лютого він став насамперед головнокомандувачем.

«Всі лідери, ухвалюючи рішення про надання допомоги Україні, про надання підтримки зброєю, мають пам’ятати, що вони не лише є лідерами, які мають шукати баланс політичних інтересів, але вони також є головнокомандувачами у своїх країнах, які діють в інтересах своїх держав», - сказала урядовець додавши, що російська війна показала необхідність посилення обороноздатності. Стефанішина назвала «історичним і безпрецедентним» створення формату «Рамштайн».

зброя, Стефанішина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 февраля 2023
Понедельник, 13 февраля 2023
Воскресенье, 12 февраля 2023
Суббота, 11 февраля 2023
Пятница, 10 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.

Абсолютна більшість українців впевнена в перемозі України у війні проти росії

Абсолютна більшість українців повністю впевнена в перемозі України у війні проти росії, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023