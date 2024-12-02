SIPRI: Найбільші виробники зброї у 2023 році заробили $632 млрд

За підсумками 2023 року 100 найбільших світових виробників озброєнь заробили $632 млрд, випливає зі свіжої доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).
«У 2023 році спостерігалося помітне зростання доходів від продажу зброї, і, ймовірно, воно продовжиться у 2024 році. Доходи від продажу зброї 100 найбільших виробників зброї, як і раніше, не повною мірою відображають масштаб попиту, і багато компаній розпочали кампанії з набору персоналу, що говорить про їхній оптимізм щодо майбутніх продажів», – зазначив науковий співробітник Лоренцо Скараццато.
За інформацією інституту, зростання доходів підприємств від продажу озброєнь було зафіксовано «в усіх регіонах», особливо у країні-агресорці Росії та Близькому Сході. Зазначається, що невеликі компанії галузі «ефективніше» реагували на попит у галузі ВПК, пов'язаний із війнами в Україні та в Секторі Гази, «зростаючою напруженістю в Східній Азії», а також програмами переозброєння в інших частинах світу.
До слова, українські виробники зброї переносять виробництво за кордон. Згідно з нещодавнім опитуванням Tech Force in UA, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.
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