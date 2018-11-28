Еще не конец. Почему с Bitcoin все может быть хорошо

В 2018 г. стоимость криптовалют непрерывно снижается, Bitcoin уже подешевел на 80% — с $20 тыс. до $4 тысяч. Общая капитализация блокчейн-индустрии сократилась на 84%: если в январе она составляла $830 млрд, то к концу ноября этот показатель упал до $130 миллиардов.

В последнее время интерес к криптовалютам вновь начал расти и поднялся до апрельских значений, по данным Google Trends, но теперь большинство людей интересует — «лопнул ли пузырь», приведет ли текущая ситуация к обесцениванию цифровых денег и их капитуляции — настроения на рынке не самые позитивные. Однако биткоин уже неоднократно резко падал в цене, а если сравнить его график за 2018 г. с показателями 2014 г. можно заметить, что сейчас индустрия находится в схожей ситуации, что и четыре года назад.

Однако это касается только стоимости криптовалюты, в плане развития рынка с тех пор изменилось многое — правительства начали регулировать блокчейн-отрасль, а кто-то и вовсе ее запретил, как, например власти Китая. Крупные финансовые организации постоянно сообщают о планах по запуску продуктов, связанных с цифровыми деньгами, но индустрия только в начале пути, поэтому есть множество преград, которые мешают компаниям выходить на этот рынок.

Так, многие банки уже заявили о готовности работать с криптовалютами, но они не могут начать предоставлять подобные услуги из-за отсутствия регулирования.

Многие крупные организации готовятся выйти на криптовалютный рынок в 2019 году. Эти события могут значительно изменить ситуацию в индустрии, а цена биткоина вновь резко вырастет, так считают многие некоторые эксперты, например, основатель Fundstrat Том Ли, миллиардер и глава Galaxy Digital Майк Новограц и другие.

Bakkt

Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) готовится запустить платформу для институциональных инвесторов Bakkt. Первым ее продуктом станут фьючерсы на биткоин с физической поставкой актива. Площадка должна была запуститься 12 декабря 2018 г., однако из-за большого наплыва клиентов старт пришлось отложить на 24 января 2019 года.

Глава Bakkt Келли Лефлер в конце ноября заявила, что для компании не имеет значения текущая стоимость биткоина. По ее мнению, сейчас важно устранить недостающие инфраструктурные элементы и нереализованные сценарии применения, что положительно повлияет на развитие индустрии.

Fidelity

Холдинговая компания Fidelity Investments, под управлением которой находятся активы на сумму в $2,1 трлн, запускает криптовалютное подразделение. Организация не будет открывать биржу для торговли цифровыми деньгами, она готовится к выпуску продуктов для хранения крупных активов институциональных инвесторов, которые интересуются индустрией.

По мнению президента Fidelity Тома Джессопа, рыночные аналитики, управляющие хэдж-фондов и подразделения по управлению семейными капиталами активно занимаются разработкой криптовалютных продуктов и инструментов. Благодаря этому ситуация в индустрии может измениться в лучшую сторону, считает специалист.

Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает заявку на запуск Bitcoin-ETF от криптовалютного стартапа SolidX, который подал ее еще в марте 2016 года. В июне 2018 г. к нему присоединилась крупная компания VanEck, на данный момент регулятор все еще не принял решение по этому вопросу, он должен дать ответ до марта 2019 года.

По мнению многих экспертов, это очень важное событие для рынка криптовалют. Так считает, например, инвестор и финансовый консультант с Уолл-стрит Рик Эдельман. По его мнению, после одобрения криптовалютных ETF ситуация на рынке изменится, и он перестанет напоминать «Дикий Запад».

По словам менеджера VanEck Габора Гурбаха, новый инструмент могут одобрить уже в ближайшее время, компания еще никогда не была настолько близка к положительному вердикту регулятора. Этого не отрицает и представитель SEC Хестер Пирс, она считает, что ведомство должно более лояльно отнестись с биткоин-ETF, в то же время председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон заявил, что это возможно только после того, как на рынке решится проблема с манипуляциями.

Фьючерсы от Nasdaq

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что одна из крупнейших фондовых бирж в мире Nasdaq готовится запустить фьючерсы на первую криптовалюту в сотрудничестве с VanEck. Новый продукт, который будет ориентирован на спотовую цену биткоина с многих бирж, в отличии от CME и CBOE, которые используют информацию с четырех и одной платформ соответственно, будет запущен в первом квартале 2019 года.

Глава VanEck Габор Гурбах подтвердил эту информацию и подчеркнул, что если 2018 считать годом регулирования, то 2019 станет годом реализации. Он рассказал, что новый продукт — это регулируемые контракты фьючерсного типа версии 2.0.

После открытия фьючерсов на чикагских биржах в декабре 2017 г. стоимость первой криптовалюты достигла исторического максимума в $20 000, а в январе 2018 г. капитализация индустрии превысила $830 миллиардов.

Сервисы от крупных банков

Многие крупные банки, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citygroup и другие готовятся запустить криптовалютные фьючерсы, деривативы или просто предоставить своим клиентам доступ к цифровым деньгам. В конце октября в сети появилась информация о том, что Goldman Sachs уже начал привлекать клиентов к запуску биткоин-деривативов, которые будут похожи на фьючерсы от CME и CBOE, но не будут торговаться на бирже.

В начале ноября банк Morgan Stanley опубликовал отчет, в котором назвал биткоин «золотой жилой для институциональных инвесторов». Также в сентябре Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писал о том, что международный инвестиционных банк готовится запустить свопы на первую криптовалюту, на данный момент компания уже имеет технологии для запуска новой услуги, сейчас она изучает спрос на нее среди крупных клиентов.

В середине ноября глава криптовалютного подразделения трейдингового гиганта Susquehanna Барт Смит сказал, что запуск продуктов от Fidelity и ICE поможет увеличить ликвидность биткоина и привлечь в это пространство значительные суммы, что положительно повлияет на развитие рынка. Такого же мнения придерживается и коммерческий директор платежной системы Bitpay Сонни Синг, который уверен, что эти события вновь поднимут цену актива в следующем году, и на протяжении 2019 г. она будет стоить в пределах $15 000-$20 000.

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