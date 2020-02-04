Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

С тревогой наблюдаю за влиянием китайского коронавируса на развитие событий в мировой экономике. Прошедшая неделя была в КНР праздничной — каникулы в связи с китайским Новым годом. 3 февраля возобновилась работа фондовой биржи и сразу же основные китайские индексы — Shanghai Composite и Shenzhen Component — упали на 8%. Это наихудшее начало работы фондовой биржи в КНР с 2007 года.

Вероятно, все было бы гораздо хуже, если бы в Китае не ввели ограничения в работе фондового рынка — на время запретили «короткие продажи», которые способствуют усилению падения фондовых рынков, а также торговлю фьючерсами ночью. Кроме того, 3 февраля была остановлена торговля 3 тыс. акций, поскольку падение их котировок достигло максимально допустимого значения для одного торгового дня. Более того, власти КНР, стремясь ослабить панику на рынках, предоставили 1,2 трлн. юаней дополнительной ликвидности — 900 млрд. юаней (или 129 млрд. долларов) через семидневное РЕПО и 300 млрд. юаней (43 млрд. долларов) через 14-дневные контракты по ставке 2,55%. Народный банк Китая снизил свою ставку на 10 базисных пунктов.

Международное рейтинговое агентство Moody’s выступило с заявлением о том, что распространение китайского коронавируса может стать «черным лебедем» для мировой экономики, негативное влияние от вируса может быть сопоставимо с глобальным экономическим кризисом 2008-2009 годов.

Нас в Украине эта ситуация должна волновать в аспекте влияния на развивающиеся рынки. За последнюю неделю января инвестфонды, работающие на emerging markets, вывели из них 4 млрд. долларов. Развитие ситуации с вирусом, опасения последствий его дальнейшего распространения, предполагают, что темпы выхода международных инвесторов из рискованных активов могут ускорится. С учетом масштабов экономики КНР и ее вовлеченности в международные производственные и финансовые цепочки, те потрясения, к которым ведет коронавирус, могут вызвать не только снижение темпов роста мировой экономики, но и дальнейшее закрытие позиций инвесторов на рынках развивающихся стран. Каким будет поведение иностранных инвесторов в украинские ОВГЗ в связи с этим? Не уверен, что прирост их вложений будет продолжаться.

О реальной экономике. Китай — ключевой торговый партнер нашей страны. Примерно треть нашего экспорта в КНР — железорудное сырье. Второе и третье место занимают зерновые (около четверти объема украинского экспорта в КНР) и подсолнечное масло (пятая часть). О том, чего ждать в плане экспорта зерновых и масла в Китай я уже писал.

Относительно железорудного сырья, ситуация, пожалуй, для Украины более сложная. Китай производит и потребляет 50-60% мирового объема черных и цветных металлов. В тех китайских провинциях, в которых распространена эпидемия, расположено около 60% мощностей сталеплавильных производств страны. Серьезного сокращения спроса на железорудное сырье, видимо, не избежать. Рынки уже отреагировали — цена железной руды упала на 10%. А индекс цен на промышленные металлы от Moody’s Analytics снизился на 7,1%.

Оптимисты скажут, что, мол, речь идет о сугубо психологическом давлении. Но психологические причины обычно и правят бал на рынках в периоды паники, тут уж не до взвешенного анализа фундаментальных факторов. Поэтому, если ситуация с распространением коронавируса резко не улучшится, украинским производителям железорудного сырья придется туго — как вследствие снижения объема экспорта их продукции в КНР, так и из-за падения цен на сырье на мировых рынках. Ситуация может ухудшиться и для наших производителей металлопродукции — если карантинные мероприятия в КНР будут действовать сколько-нибудь длительное время, то в Поднебесной упадут темпы строительства. Тогда китайские производители металлопродукции, используемой в строительстве, еще и начнут экспортировать свою избыточную продукцию на внешние рынки. Это повысит конкуренцию на мировых рынках, вытесняя украинских производителей «арматуры», «швеллера» и «уголка», а также снизит цены на эту и без того низкомаржинального продукцию.

Украина могла бы получить некоторую пользу от того, что происходит. Например, Китай является одним из крупнейших мировых производителей фосфорных и азотных удобрений. Вот только эта отрасль в Украине в последние годы стагнирует. Поэтому воспользуются выпадением китайских удобрений с региональных рынков Польша, Россия, Эстония, а не Украина.

Есть аспекты, в которых Украина получит выгоду от того, что происходит. Поскольку в пораженных вирусом провинциях Китая находится 65% мощностей китайских НПЗ, спрос на нефть в Китае упал на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления. Коронавирус может стать мощным шоком для мировых нефтяных рынков со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Так, за январь нефть сорта Brent подешевела на 14% (самое серьезное падение цены с ноября 2018), нефть сорта WTI за первый месяц года упала на 16% за месяц (наиболее сильное падение с мая 2019). В первый рабочий день февраля падение цен на нефть продолжилось — Brent подешевел до 55 баррелей за доллар.

Наша экономика является образцом энергонеэфективности — объем энергии, используемой в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП) превышает среднемировое значение вдвое, среднее значение для ЕС — в 3,8 раза. Показатель произведенного ВВП на единицу энергии (долл. на кг нефтяного эквивалента) в Украине составляет 3,4 долл./кг н.э., в развитых странах — 9,1 долл., в среднем по мировой экономике — 7,9 долл./кг н.э. То есть, в Украине эффективность использования энергии в экономике в 2,7 раза ниже, чем в развитых странах, и в 2,3 раза ниже среднемирового показателя. В этом аспекте падение цен на нефть (вероятно и на газ тоже) может дать Украине выгоду.

Но вопрос в том, как этим распорядиться. Если сэкономленные средства будут вложены в закупку современного производственного оборудования, в разработку и выпуск новой высокотехнологичной продукции, в совершенствование управленческих технологий, в маркетинговое продвижение, в поиск новых рынков сбыта, тогда наша страна продвинется в рейтингах по инновациям и экспорту высокотехнологичной продукции. А вместе с этим будет все меньше и меньше зависеть от меняющейся конъюнктуры мировых рынков сырья и полуфабрикатов, которые сейчас стремительно падают из-за угрозы мировой экономике вследствие китайского коронавируса. В идеале же нашим предпринимателям нужно находить ниши привлекательных временных монополий, что позволит эффективно продавать производимую продукцию на высокомаржинальных рынках.

Если же все будет так, как и раньше — сверхприбыли будут выведены в оффшоры и вместо наращивания конкурентоспособности предприятий будут использованы их владельцами на премиальное потребление — то даже куда меньшие потрясения, чем коронавирус из Китая, будут постоянно самым негативным образом бить по Украине.

Нынешнее развитие ситуации с вирусом еще раз подтверждает — мировые экономические вызовы не только никто не отменял, но еще и причин для осложнения ситуации в международной экономике гораздо больше, чем нам может показаться. Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.

Источник