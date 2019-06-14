Теперь мы знаем, куда Суркисы тратили наш с вами военный сбор, - ветеран АТО

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис вместо того, что платить военный сборы в бюджет Украины, просиживал деньги в казино. Об этом в своем блоге написал ветеран АТО Сергей Белошицкий.

Он напомнил, что не так давно в СМИ разгорелся скандал с уклонением от уплаты налогов клубом. Скандал до сих пор не утих, а имя Суркиса вновь засветилось в расследованиях украинских журналистов о махинациях с государственными деньгами, пишет Белошицкий.

«В качестве ремарки напомню, что за 5 лет войны Суркис „накопил“ долг по уплате военного сбора (на нужды воюющей до сих пор армии) в размере, минимум, 30 млн грн. Вопреки огромному резонансу в СМИ, игнорируя наши — ветеранов АТО — к нему обращения, он так и не удосужился его погасить.

Но эта цифра — ничтожно мала, по сравнению с 417 млн грн, которые олигарх вывел, а позже „отмыл“ через казино. Обо всем подробно рассказали журналисты, предоставив соответствующие документы Национального банка Украины», — написал АТОшник.

Так, в 2015 году банк «Премиум» открыл Суркису безлимитный овердрафт, пишет Белошицкий, ссылаясь на документы НБУ и расследование журналистов.

«Именно его „бизнесмен“ проигрывал, сидя в казино. Об этом Национальному банку Украины стало известно в ходе проверки. По факту, как утверждают журналисты, эти деньги Суркис не потратил, а „отмыл“, ведь всем известно, как легко в казино покупаются фишки за средства непонятного и преступного происхождения», — пишет он.

АТОшник напомнил, что в январе и феврале 2015 года шли ожесточенные бои за Дебальцево.

«А Суркис покупал в казино те самые фишки — на более, чем 417 млн гривен. По курсу доллара на то момент это было порядка 16 миллионов евро! Лично у меня эти деньги моментально конвертируются в несколько тысяч дронов, бронежилеты, да и в конце концов, в еду и минимально необходимое обмундирование для солдат, несущих службу на Востоке страны.

Но у Суркиса — другие приоритеты. Например — парочка новеньких Мерседесов для клуба. Или грязные статейки с целью дискредитировать своих оппонентов. Помните историю, когда он заплатил несколько тысяч долларов за грязную статью в Washington Times?», — написал он.

Уклонением от уплаты налогов и военного сбора Суркис, как минимум, нарушает закон. И, как максимум, показательно демонстрирует отсутствие уважения к тем, защищает страну, считает Белошицкий.

«Но еще больше жаль, что на откровенно преступную деятельность этого семейного клана закрывают глаза .... Более того,сегодня, Григорий Суркис даже включен в проходную часть списка партии «Оппозиционная платформы — „За Жизнь“ и рвется к политической власти.

„Думай..те“, — как модно сегодня говорить ...», - резюмировал АТОшник.