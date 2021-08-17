Байден попытался объяснить позорное бегство из Афганистана

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Он сказал, что все еще считает верным решение о выводе войск, но ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.
По его словам, политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало, а военные отказались сражаться с членами «Талибана». Американские военные не должны гибнуть в войне, которую сами афганцы отказываются вести. Если афганские военные не способны защитить страну, еще год присутствия американской армии ничего не изменит, объяснил президент США.
«Я полностью поддерживаю свое решение о выводе военных с территории Афганистана. Спустя 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода войск США», — пояснил президент. Он добавил, что не будет просить американских солдат «бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны».
При этом Байден пообещал молниеносную реакцию США, если талибы нападут на американцев. Также он пообещал поддерживать народ Афганистана, в том числе в отстаивании им своих прав.
Это первое выступление Байдена с тех пор, как «Талибан» заявил о полном контроле над Афганистаном и вошел в Кабул 15 августа.
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