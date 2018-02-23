Швеция увеличит оборонный бюджет из-за российской угрозы

Командование вооруженных сил Швеции предложило вдвое увеличить оборонный бюджет страны и количество военнослужащих до 2035 года. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на официальный отчет шведских вооруженных сил.

Сообщается, что Швеция планирует увеличить военный потенциал страны. В частности, планируется повысить количество военных из 50 тыс. до 120 тыс. человек к 2035 году. Также в отчете речь идет о расширении оборонного бюджета в течение следующих 17 лет с 53 млрд крон (6,5 млрд долларов) к 115 млрд крон ( 14 млрд долларов).

«Россия через свои действия в Грузии и Украине показала, что она без колебаний готова использовать военную силу. Россия также планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года», — говорится в отчете.

Напомним, спецслужбы Швеции заявляют о возможном вмешательстве Российской Федерации в предстоящие всеобщие выборы в Северной Европе. В свете обвинений со стороны Соединенных Штатов, спецслужбы Швеции считают, что Россия может попробовать воздействовать на население страны для дестабилизации ситуации и раскола общества.

