Швеция увеличит оборонный бюджет из-за российской угрозы

Командование вооруженных сил Швеции предложило вдвое увеличить оборонный бюджет страны и количество военнослужащих до 2035 года. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на официальный отчет шведских вооруженных сил.
Сообщается, что Швеция планирует увеличить военный потенциал страны. В частности, планируется повысить количество военных из 50 тыс. до 120 тыс. человек к 2035 году. Также в отчете речь идет о расширении оборонного бюджета в течение следующих 17 лет с 53 млрд крон (6,5 млрд долларов) к 115 млрд крон ( 14 млрд долларов).
«Россия через свои действия в Грузии и Украине показала, что она без колебаний готова использовать военную силу. Россия также планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года», — говорится в отчете.
Напомним, спецслужбы Швеции заявляют о возможном вмешательстве Российской Федерации в предстоящие всеобщие выборы в Северной Европе. В свете обвинений со стороны Соединенных Штатов, спецслужбы Швеции считают, что Россия может попробовать воздействовать на население страны для дестабилизации ситуации и раскола общества.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,80 -0.038
|2.716,33 -0.0427
|100 евро
|3.297,42 -0.0246
|3.356,51 -0.0233
|10 рублей
|4,44 0.0004
|4,85 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016