Байден подписал военный бюджет с $300 млн для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, сообщает пресс-служба Белого Дома.

Среди прочего документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и выделение $300 млн в рамках этой программы — на $50 млн больше, чем в минувшем году.

Кроме того, на оборону в Европе выделяется $4 млрд.

В целом военные расходы США в 2022 году вырастут на почти 5%.