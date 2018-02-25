В МИД подтвердили задержание убийцы украинки в Хургаде

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

«Относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией», — сообщил Кирилич.

Напомним, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.

Как отмечает издание Vetogate, задержанный — мужчина старше 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, и подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.