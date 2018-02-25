Войти
Гройсман анонсировал повышенные пенсии военным в марте-апреле
перспективы
Гройсман анонсировал повышенные пенсии военным в марте-апреле
Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо, - Порошенко
тенденции
Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо, - Порошенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правонарушения
RSS

В МИД подтвердили задержание убийцы украинки в Хургаде

672
В МИД подтвердили задержание убийцы украинки в Хургаде

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

Читайте также: Порошенко отверг идею миротворцев из Беларуси, — СМИ

«Относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией», — сообщил Кирилич.

Напомним, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

По информации местных СМИ, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж после возвращения домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.

Как отмечает издание Vetogate, задержанный — мужчина старше 30 лет. Он не был знаком с девушкой и залез в ее квартиру, чтобы обокрасть. Украинка сопротивлялась, и подозреваемый нанес ей несколько колотых ножевых ран.

Египет, убийство, Василий Кирилич
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 25 февраля 2018
Суббота, 24 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.686,30 -0.033 2.716,76 -0.0384
100 евро 3.297,55 -0.0233 3.357,10 -0.0174
10 рублей 4,44 0.0007 4,86 0
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Сергей Голубицкий
Сергей Голубицкий
журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

От МММ к киберпанку и обратно. Почему даже таксисты обсуждают инвестиции в «крипту»

Все «ключи» биткоина заимствованы из модной культуры киберпанка: гениальные подпольные хакеры-бессребреники противостоят дистопии Нового мирового порядка, восторжествовавшего на планете после инсценировки в духе Дэвида Айка 11 сентября 2001-го. Герои майнят чудо-валюту, основанную на технологиях шифрования и еще более загадочном блокчейне (их никто не понимает, но это не важно). Миром правит спрут мегакорпораций, развернувший системы «Эшелон» и «Призм» для тотальной слежки, прослушки телефонных разговоров и перлюстрации электронной почты. Готический аниме-герой Накамото дарит миру новое Евангелие - Криптономикон Блокчейна, с помощью которого честные и свободолюбивые маргиналы планеты рано или поздно свергнут коррумпированный мир банкиров-ротшильдов с их ненавистными кредитными деньгами. Главное, вся эта киберпанковская мистерия разыгрывается в киберлибертарианской вольнице интернета.
Леонид Бершидский
Леонид Бершидский
журналист, колумнист Bloomberg

Как решить проблему Донбасса

Путин до сих пор не верит в стабильность киевского режима. Похоже, он надеется, что маятник снова качнется в сторону России, и хочет использовать «народные республики» в качестве инструмента перманентной дестабилизации, пока украинские власти враждебно относятся к России. Правительство Петра Порошенко тоже не заинтересовано в окончании конфликта. Коррумпированный киевский истэблишмент использует его для получения помощи от Запада в большем объеме, чем заслуживает его политика, и пытается предстать в образе важного союзника Запада. Но если есть желание, выход можно найти всегда.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016