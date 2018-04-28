За украинскими туристами в Египет отправили самолет, - МИД

На данный момент застрявшие в Египте украинские туристы ожидают возвращения в Украину в готеле, есть информация, что за ними уже отправили самолет. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Есть информация, что ожидается прибытие самолета из Украины», — сообщил он.

По словам Кирилича, прилет самолета из Украины в Шарм-эль-Шейх ожидается «в послеобеденное время» и есть надежда, что уже сегодня украинские туристы вылетят домой.

Он добавил, что новый самолет за туристами отправляют ввиду того, что у львовского аэропорта, куда планируют вернуться украинцы, «не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет».

Представитель МИД отметил, что на данный момент украинцы ожидают вылета в готелях, поскольку, согласно требованиям администрации аэропорта, находиться на его территории можно не более чем 2 часа.

Добавим, что никаких заявлений касательно сложившейся ситуации на странице туроператора до сих пор не опубликовано.

Напомним, ранее стало известно, что более 200 украинских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха. Согласно их сообщениям в соцсетях, никаких объяснений о том, что происходит, не было.