Порошенко отверг идею миротворцев из Беларуси, — СМИ

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею о миротворцах на Донбассе от Беларуси, заявил экс-глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, пишет «Белорусский партизан».
Говоря об обсуждении в ходе встречи с президентом Украины участие Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе, Шушкевич заявил: «Здесь категорически — Порошенко сказал, что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора».
«Беларусь через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину», — отметил Шушкевич.
Он заявил, что не было нужды, чтобы Порошенко поддерживал такую позицию в ходе обсуждения.
«Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны», — добавил Шушкевич.
Как известно, ранее министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Беларусь может направить своих миротворцев на Донбасс при выполнении ряда условий, в частности — с согласия СБ ООН и Украины.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентами Украины и РФ.
Вместе с тем, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины не считает возможным участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как эта страна является членом «Организации Договора о коллективной безопасности» — военно-политического блока во главе с РФ.
Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям об этапах внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также в отношении стран, будут в ней участие. В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.
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