В Эстонии на предприятии погиб украинец

На металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Postimees.
«Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб», — сообщило издание.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели, но у ни не было шансов спасти мужчину.
Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти еще в субботу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя «нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления».
В связи со случившимся начато расследование.
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