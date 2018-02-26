В Эстонии на предприятии погиб украинец

На металлургическом предприятии в эстонском городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины. Об этом сообщает Postimees.

«Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб», — сообщило издание.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели, но у ни не было шансов спасти мужчину.

Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти еще в субботу.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя «нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления».

В связи со случившимся начато расследование.