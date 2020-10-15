Эстонский министр рассказал, почему его стране не нужны украинцы

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, который возглавляет консервативную народную партию Эстонии, заявил, что не поддерживает массовую трудовую миграции из Украины в Эстонию. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, Хельме назвал 2 основные причины, почему он выступает против массовой трудовой миграции украинцев в Эстонию.
«Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском — это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого», — заявил Хельме.
Хельме опасается того, что массовая трудовая миграция приведет к тому, что в Эстонии люди, говорящие на эстонском языке, окажутся в меньшинстве.
«В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. И если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время, мы же видим статистику — десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев», — объяснил Хельме.
Второй причиной, по которой он против массовой трудовой миграции украинцев, Хельме назвал угрозу для местных рабочих.
«Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди — и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные деньги», — сказал Хельме.
Сообщается, что в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины, многие из которых работают в сфере строительства.
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