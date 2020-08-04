Рабочих из Украины хотят выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

Украинские рабочие, проигнорировавшие двухнедельный режим самоизоляции, должны быть высланы из Эстонии. Такого мнения придерживается министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать», — написал он во вторник на своей странице в Facebook.
По его словам, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось бы в геометрической прогрессии, власти должны иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил. Глава внешнеполитического ведомства Эстонии также подчеркнул, что существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.
В ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны Эстонии совместной проверки выяснилось, что часть украинцев, прилетевших в Таллин 21 июля спецрейсом для последующей работы в Эстонии, нарушили требования режима самоизоляции. С призывом наказать нарушителей из Украины ранее также выступил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
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