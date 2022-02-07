Трудовые мигранты в прошлом году перевели в Украину рекордную сумму

За 2021 год трудовые мигранты перевели в Украину рекордные 15 млрд долларов — больше всего за все время.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, по предварительным данным за 2021 год, в Украину было перечислено 15 млрд долларов, из которых 14,98 млрд долларов — в качестве оплаты труда.

Таким образом, переводы за год выросли на 3 млрд долларов, или на 25,4%.

Чистая оплата труда (т.е. оплата за исключением расходов мигрантов в стране пребывания) составила 10,5 млрд долларов.

Частные трансферты составляли 4,5 млрд долларов, причем из них 2 млрд долларов — переводы рабочих, работающих за границей больше года.