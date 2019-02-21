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Власти Шарм-эль-Шейха начали строить стену вокруг города

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Власти Шарм-эль-Шейха начали строить стену вокруг города

Газета The Guardian утверждает, что власти Египта начали работы по строительству бетонной стены вокруг курортного города Шарм-эль-Шейх. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте издания во вторник.

По его данным, целью этого проекта является привлечение туристов. Как отмечает газета, несмотря на приведенные доказательства в виде фотоснимков, губернатор египетской провинции Южный Синай генерал Халед Фуда отверг сведения о возведении стены. «Это не стена, кто сказал вам, что это стена. У нас нет стены», — заявил Фуда. По его словам, проект состоял из сочетания высоких бетонных заграждений и не менее 37 км колючей проволоки с четырьмя входами для доступа в город.

Губернатор добавил, что ограждение призвано «украсить и обезопасить Шарм-эль-Шейх. «Мы делаем это для будущего. Проект поможет Шарм-эль-Шейху компенсировать потерянные доходы от туризма», — приводит издание слова Фуды.

Как указывает издание, фото и видео снимки демонстрируют строительство бетонного заграждения высотой до шести метров, которое, как опасаются местные жители, окружит город. Отмечается, что подобные планы по возведению стены вокруг курортного города рассматривались в 2005 году, но были отменены.

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Как отмечает издание, туристический поток в Египет упал после трагедии на Синайской полуострове, где 31 октября 2015 года разбился российский самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 224 человека.

Египет, туризм, Шарм-эль-Шейх
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