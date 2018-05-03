В Белой Церкви вспыхнули склады на заводе по производству автошин «Росава»

Масштабный пожар возник на территории крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ЧАО «Росава». В результате инцидента пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 17:34, через час пожар был локализирован.

По состоянию на 20:00 спасатели продолжают бороться с огнем. Площадь его распространения составляет 1 тыс. кв.м.

Процесс тушения пожара усложняется высокой температурой воздуха и наличием на складах изделий из резины.

На месте работают 90 человек личного состава и 15 единиц техники.

В то же время на сайте ГСЧС Украины указано, что на месте происшествия обнаружены двое пострадавших человек (вероятно, сотрудники этого предприятия).