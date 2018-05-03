Украина за 4 мес. снизила импорт газа в 2,2 раза

Украина в январе-апреле 2018 года сократила импорт природного газа в 2,2 раза (2 млрд 554,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 2 млрд 208,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе со стороны Словакии за этот период поступило 1 млрд 425,7 млн куб. м газа (-63,9% к январю-апрелю-2017), Венгрии — 510,3 млн куб. м (+30,3%) и Польши — 272,5 млн куб. м (-35,3%).
В апреле-2018 импорт составил 389,9 млн куб. м газа, что на 27,8% меньше, чем в апреле-2017 (539,9 млн куб. м).
При этом Украина уже почти 2,5 года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши — 1 млрд 305,3 млн куб. м.
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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