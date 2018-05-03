Войти
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
официально
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года
перспективы
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

газовый рынок
RSS

Украина за 4 мес. снизила импорт газа в 2,2 раза

554
Украина за 4 мес. снизила импорт газа в 2,2 раза

Украина в январе-апреле 2018 года сократила импорт природного газа в 2,2 раза (2 млрд 554,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 2 млрд 208,5 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз».

Читайте также: ЕБРР: В Украине все еще «исчезает» слишком много газа во время распределения

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе со стороны Словакии за этот период поступило 1 млрд 425,7 млн куб. м газа (-63,9% к январю-апрелю-2017), Венгрии — 510,3 млн куб. м (+30,3%) и Польши — 272,5 млн куб. м (-35,3%).

В апреле-2018 импорт составил 389,9 млн куб. м газа, что на 27,8% меньше, чем в апреле-2017 (539,9 млн куб. м).

При этом Украина уже почти 2,5 года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром», закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши — 1 млрд 305,3 млн куб. м.

Читайте также: СМИ: Снижение транзита перевернет газовый рынок Украины

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

газ, импорт, газовый рынок, импорт газа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 мая 2018
Среда, 2 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.587,48 0.0014 2.614,65 -0.0114
100 евро 3.102,89 -0.0784 3.162,05 -0.127
10 рублей 3,77 -0.0008 4,28 -0.0013
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016