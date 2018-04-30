СМИ: Снижение транзита перевернет газовый рынок Украины

Снижение транзита российского газа в буквальном смысле перевернет газовый рынок Украины, говорится в статье на ZN.UA.
«Юридически мы уже два года не покупаем газ в России, через нашу ГТС транспортируется только транзитный газ. Однако при этом система работает в основном на „газпромовском“ газе. В 2017-м в нее поступило 93 млрд кубометров российского газа, около 20 млрд украинского и совсем немного (около 11 млрд) купленного в Европе», — сказано в статье.
По данным авторов, газ движется с востока по двум коридорам: большая часть — на Ужгород, меньшая — на юг в сторону Черного моря и по Трансбалканскому трубопроводу в Румынию, Болгарию, Турцию, Балканские страны и Италию.
«Несмотря на все разговоры о реверсе, физически газ с запада Украины в ее центральные и восточные районы не поступает. Восточнее Днепра система наполнена исключительно российским и местным газом», — говорится в материале.
«В результате во время короткого мартовского газового кризиса (так называемый „прикрути“) газ в стране был (запасы в хранилищах превышали 10 млрд кубометров), но чтобы подать его оперативно на восток, надо было реверсировать систему», — отмечают авторы.
По их данным, реально может встать вопрос о том, что потоки газа в газотранспортной системе резко упадут до следующего уровня: добыча в Украине (20–27 млрд кубометров) + импорт (10— 12 млрд) + и оставшаяся часть российского транзитного газа (как грозит «Газпром», 15–25 млрд кубометров в год).
Причем поставлять его «Газпром» намерен в основном в период пикового спроса. Это примерно вдвое меньше, чем в 2017-м.
«Такой сценарий для ГТС крайне неприглядный и нежелательный, но быть готовыми к нему необходимо. Причем газ придется подавать в основном с запада на восток, одновременно сохраняя коридор для российского транзита», — пишут обозреватели.
«Реструктуризация неизбежна. Сейчас „Укртрансгаз“ имеет колоссальные избыточные мощности. Система создавалась с учетом транзита порядка 290 млрд кубометров в год, сейчас загружена максимум на 130 млрд», — добавляют они.
Как отмечается, нужны компрессоры меньшей мощности, необходима адаптация подземных хранилищ (только в четырех из дюжины ПХГ есть возможность выкачивать газ компрессорами).
«Нужно развитие имеющихся ПХГ в Центральной Украине. Для начала хотя бы приоритетно наполнять их на зиму. Иначе нам этой зимой могут спокойно устроить второе „прикрути“, на недельку так или на две. А могут и на дольше», — подытожили авторы.
Ранее аудиторская компания Ernst&Young оценила стоимость основных средств компании «Укртрансгаз» в 327,921 млрд гривен.
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