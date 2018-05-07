Импортируемый Украиной газ в апреле подорожал на 12,9%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в апреле повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м до 309,91 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом (274,57 долларов/тыс. куб. м).
Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.
В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в апреле повысилась на 13%, или на 946,26 гривен/тыс. куб. м. до 8 099,76гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом (7 153,50 гривен/тыс. куб. м).
Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).
Как сообщалось, Кабмин разрабатывает формулу цены на газ внутри страны для предотвращения ее необъективного повышения.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,96 0.0099
|2.625,97 0.0056
|100 евро
|3.106,70 -0.0067
|3.161,35 -0.0141
|10 рублей
|3,81 0.0022
|4,30 0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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