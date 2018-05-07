Импортируемый Украиной газ в апреле подорожал на 12,9%

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в апреле повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м до 309,91 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом (274,57 долларов/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в апреле повысилась на 13%, или на 946,26 гривен/тыс. куб. м. до 8 099,76гривен/тыс. куб. м по сравнению с мартом (7 153,50 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Как сообщалось, Кабмин разрабатывает формулу цены на газ внутри страны для предотвращения ее необъективного повышения.