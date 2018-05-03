Президент Польши инициирует референдум по изменениям в Конституцию

Президент Польши Анджей Дуда предложил провести в ноябре этого года, в День независимости, консультационный референдум о внесении изменений в Конституцию.
Об этом он заявил во время выступления на Замковой площади в Варшаве по случаю Дня Конституции, сообщает Укринформ.
«Я хочу и направлю в Сенат соответствующее представление, чтобы консультационный референдум по Конституции, где все поляки смогут выразить свое мнение по поводу будущего устройства Польши, о том, чего они хотят и хотят ли этого, состоялся в эти великие дни — 10-11 ноября этого года», — заявил Дуда.
Он убежден, что спустя почти 30 лет после восстановления подлинной государственности и 20 лет после утверждения предыдущей Конституции пора оценить, насколько польский Основной закон соответствует современным реалиям.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,91 0.0057
|2.614,78 -0.0101
|100 евро
|3.102,99 -0.0774
|3.161,33 -0.1342
|10 рублей
|3,77 -0.0009
|4,28 -0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016