Президент Польши инициирует референдум по изменениям в Конституцию

Президент Польши Анджей Дуда предложил провести в ноябре этого года, в День независимости, консультационный референдум о внесении изменений в Конституцию.

Об этом он заявил во время выступления на Замковой площади в Варшаве по случаю Дня Конституции, сообщает Укринформ.

«Я хочу и направлю в Сенат соответствующее представление, чтобы консультационный референдум по Конституции, где все поляки смогут выразить свое мнение по поводу будущего устройства Польши, о том, чего они хотят и хотят ли этого, состоялся в эти великие дни — 10-11 ноября этого года», — заявил Дуда.

Он убежден, что спустя почти 30 лет после восстановления подлинной государственности и 20 лет после утверждения предыдущей Конституции пора оценить, насколько польский Основной закон соответствует современным реалиям.