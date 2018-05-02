США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

США летом начнут переброску в Польшу бронетанковой бригады в рамках операции Atlantic Resolve и маневров Sabre Strike. Об этом сообщает издание Defence24.
Отмечено, что ранее первая бронетанковая бригада находилась на месте постоянной дислокации в Форт-Худе, штат Техас. Теперь бригада переводится в Европу и заменит там вторую бронетанковую бригаду.
Как ожидается, в Европе будет целая танковая бригада — примерно четыре тысячи солдат и оборудования — в том числе около 90 танков Abrams, боевых машин Bradley, 18 самоходных гаубиц Paladin и различных типов транспортных средств.
Отмечается, что в прошлом году США и Польша заключили договор о поставках систем Patriot, систем управления огнем IBCS и радаров. В ноябре 2017 года Госдепартамент США одобрил поставки Польше ракетных комплексов, а соответствующий контракт был заключен в марте 2018 года.
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