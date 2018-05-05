Novus планирует открыть семь новых магазинов

Сеть розничной торговли Новус Украина планирует до конца 2018 года открыть семь новых магазинов в Киеве.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно информации компании, сеть Novus в апреле расширилась до 39 торговых точек.

Напомним, что осенью 2017 года ЕБРР открыл сети Новус кредитную линию в размере до $25 млн сроком на семь лет для поддержки расширения сети супермаркетов. Кроме того, по информации ЕБРР, Novus получит грант на $0,5 млн на поддержку энергосберегающих технологий.