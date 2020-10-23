АМКУ разрешил Novus приобрести торговую сеть Billa

В Комитете решили, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на приобретение компанией «UAB CONSUL TRADE HOUSE» (группа NOVUS) доли в уставном капитале ПИИ «Билла-Украина» в компании «REWE INTERNATIONAL AG» (Група REWE) в размере 100%.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«При рассмотрении заявления на концентрацию АМКУ установлено, что компании проводят одновременную хозяйственную деятельность только на следующих рынках: розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) — в пределах Киева, Борисполя и Ирпеня, предоставление в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю в городе Киеве», — говорится в сообщении.

Совокупные доли участников концентрации на этих рынках по результатам 2018-го и первого полугодия 2020 года распределялись следующим образом:

10-15% на рынках розничной торговли продовольственными товарами (наибольшая совокупная доля не достигает 17% в Ирпене по результатам 2019 года);

менее 5% на рынках розничной торговли непродовольственными товарами;

менее 5% на рынке предоставления в аренду (субаренду) коммерческой недвижимости под торговлю.

«Учитывая, что совокупные доли участников концентрации на задействованных рынках незначительны, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому дал соответствующее разрешение», — отметили в Комитете.