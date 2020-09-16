Собственник сети Novus покупает «Билла-Украина»

Собственник ООО «Новус Украина» компания Consul Trade House UAB заключила соглашение с Rewe International AGо приобретении 100% доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) «Билла-Украина», развивающее в Украине сеть супермаркетов Billa.
«ООО „Новус Украина“ и ПИИ „Билла-Украина“ продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами для стабильности ведения бизнеса», — сообщила в среду пресс-служба Novus.
В настоящее время сделка проходит согласование в Антимонопольном комитете Украины, о ее завершении и планах развития будет объявлено после рассмотрения сделки в ведомстве, отмечают в компании.
ООО «Новус Украина» создано в 2008 году, в том же году в стране был открыт первый супермаркет Novus. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).
По состоянию на сентябрь 2020 года сеть насчитывает 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые.
ПИИ «Билла-Украина» создано в 1998 году концерном Rewe Group, который был основан в 1927 году в Кельне. В Украине первый супермаркет Billa открыт в феврале 2000 года в Киеве. По состоянию на сентябрь 2020 года, сеть насчитывает 35 объектов в Киеве, Киевской области и Житомире.
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