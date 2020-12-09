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Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa

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Novus проведет ребрендинг супермаркетов Billa

ООО «Новус Украина», управляющее сетью гипер- и супермаркетов Novus и входящее в литовскую инвестгруппу BT Invest, планирует в течение года перевести работу магазинов Billa под вывеску Novus.

«Менее чем за год нам нужно провести ребрендинг и перевести все магазины Billa под вывеску Novus», — рассказал операционный директор «Новус Украина» Алексей Панасенко в ходе RAU Summit 2020 в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что это огромная работа, так как на момент покупки сеть Billa состояла из 35 магазинов. При этом добавил, что активные переговоры по покупке конкурента длились более полугода.

На вопрос о сумме сделки операционный директор «Новус Украина» сказал, что она была «не более $100 млн, и не была связана с кредитом ЕБРР», предоставленном компании на аналогичную сумму.

«Мы увеличиваем присутствие на рынке и узнаваемость бренда Novus, потому что были районы, в которых Novus не был представлен. Узнаваемость бренда вырастет, и это так же повлияет положительно на стоимость бренда и на то, как на него смотрят покупатели», — рассказал Панасенко.

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Как сообщалось, 1 декабря компания Consul Trade House UAB, собственник ООО «Новус Украина», сообщила о завершении сделки с Rewe International AGо о приобретении 100%-ной доли в уставном капитале предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ) «Билла-Украина» и начала работу над слиянием компаний.

Novus, Billa
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