Виновник смертельного ДТП в Кривом Роге умер

Водитель автомобиля Mazda, по вине которого В Кривом Роге погибли 11 человек, умер в СИЗО. Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

«Водитель Мазды (по версии следствия), подозреваемый как виновник страшного ДТП, где погибли 11 человек и еще 10 были травмированы, Александр Волков, умер в СИЗО, онко. Все», — написал он.