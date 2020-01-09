В Кривом Роге автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе

В Кривом Роге на улице Каткова водитель автомобиля влетела в толпу людей на пешеходном переходе и сбила насмерть двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Отмечается, что за рулем автомобиля «Ауди» находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Вскоре ее задержали.
«Потерпевшие — женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия», — рассказали в полиции о последствиях аварии.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Местные СМИ пишут, что четыре человека переходили дорогу по «зебре». Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. В результате наезда две женщины погибли на месте, еще двух госпитализировали в больницу.
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