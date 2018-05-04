В Днепре фура снесла машины на парковке: есть жертвы

В Днепре сегодня, 4 мая, на улице Космической фуру снесло с дороги на парковку у супермаркета: пострадали 15 человек, один из них получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Всего разбито 10 автомобилей.

По данным местной полиции, ДТП произошло около 10:00 на перекрестке ул. Космической и Кодацкий спуск. Предварительно установлено, что грузовой автомобиль DAF, который перевозил трубы, отказали тормоза.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение ПДД, которое повлекло за собой гибель людей).