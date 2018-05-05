Химзаводы Фирташа выбрали поставщика газа

Акционеры Концерна Стирол согласовали куплю-продажу предприятием природного газа на сумму до 1,4 млрд грн.

Такое решение акционеры приняли на собрании 27 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Концерн Стирол входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа. Химическое предприятие расположено в оккупированных районах Донбасса, а именно в Горловке Донецкой области.

Ранее сообщалось, что три завода Фирташа вернулись к работе после многомесячного простоя. В июне 2017 года предприятия черкасский Азот, Ривнеазот и северодонецкий Азот, входящие в группу Ostchem снова начали производство удобрений.