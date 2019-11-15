У Фирташа обжаловали решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem

Предприятия, входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, обжаловали в Хозсуде Киева решение Антимонопольного комитета о злоупотреблении монопольным положением и принудительном разделении.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что иск в суд подали объединенные в компанию Ostchem заводы азотной химии: Северодонецкое объединение Азот, Азот и Ровноазот, а также трейдер удобрениями НФ Трейдинг Украина.

"Наши три завода по производству минеральных удобрений и трейдер уже обратились в Хозяйственный суд города Киева для того, чтобы отстоять свои права. Мы считаем, что Антимонопольный комитет принял необоснованное решение", - сказал директор компании DF LEX Игорь Ярина.

По его словам, в АМКУ не было оснований для того, чтобы сделать вывод о монопольном сговоре и утверждать, что имело место злоупотребление монопольным положением.

Напомним, что 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривен.