У Фирташа обжаловали решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem

Предприятия, входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, обжаловали в Хозсуде Киева решение Антимонопольного комитета о злоупотреблении монопольным положением и принудительном разделении.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что иск в суд подали объединенные в компанию Ostchem заводы азотной химии: Северодонецкое объединение Азот, Азот и Ровноазот, а также трейдер удобрениями НФ Трейдинг Украина.
"Наши три завода по производству минеральных удобрений и трейдер уже обратились в Хозяйственный суд города Киева для того, чтобы отстоять свои права. Мы считаем, что Антимонопольный комитет принял необоснованное решение", - сказал директор компании DF LEX Игорь Ярина.
По его словам, в АМКУ не было оснований для того, чтобы сделать вывод о монопольном сговоре и утверждать, что имело место злоупотребление монопольным положением.
Напомним, что 5 сентября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 миллионов гривен.
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