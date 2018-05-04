Газпром уменьшил транзит газа через Украину

За четыре месяца поточного года транзит газа территорией Украины сократился на 9,2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и составил 27,7 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укртрансгаз.

Отмечается, что с начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м.

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 27,7 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Укртрансгаз отмечает рост транзита в апреле.

«Если сравнивать апрель, то в 2018 году объем транзита вырос на 0,3 млрд куб. м, или на 3,7% и составил 7,6 млрд куб. м», — говорится в сообщении.