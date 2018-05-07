Гройсман рассчитывает на принятие Радой законопроекта о Антикоррупционном суде в мае

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о создании Антикоррупционного суда на следующих двух пленарных неделях — 14-25 мая.
«Я очень рассчитываю на то, что на ближайших двух пленарных неделях украинский парламент примет окончательное решение о создании независимого Антикоррупционного суда», — сказал он в ходе мероприятий в рамках открытия недели «Открытого правительства» в Киеве в понедельник.
Кроме того, Гройсман выразил надежду, что Верховная Рада все-таки отменит электронное декларирование для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии 2018 года, возможно уже в мае.
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