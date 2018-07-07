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В НАТО волнуются из-за встречи Путина и Трампа

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В НАТО волнуются из-за встречи Путина и Трампа

Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что в НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает Reuters.

По словам Байера, НАТО не было привлечено к подготовке к встрече и в Альянсе не знают, к каким соглашениями могут прийти два лидера в ходе личных переговоров.

«В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин», — цитирует агентство слова Байера в интервью одному из изданий Funke Mediengruppe.

Читайте также: Не твитами едиными: что Трамп пишет в письмах союзникам по НАТО

Политик также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным», — заявил Бейер.

НАТО, Дональд Трамп, политика Трампа
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Комментарии (1)
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Гость
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max maaax
max maaax 18 минут назад

КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы — так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь – как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада — я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи — не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* «снимают с поездов в Нацгвардию»

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали

* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген — воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно — до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши — «Белые колготки» — режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Украина заблокировала Крым, чтобы люди не увидели, как там хорошо

* Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х

* Рассказ Леонида Ярмольника о своей боевой юности во Львове и повешении некоего африканского студента на березах

* В детстве Кобзон прятался от «бандеровских банд» (в Славянске, Донецкой области)

* Слова дирижера Валерия Гергиева, что в Киеве запретили исполнять русскую музыку

* Уже мёртвые в момент взлёта пассажиры сбитого малайзийского авиалайнера — с другого малайзийского авиалайнера, пропавшего полугодом ранее

* Концлагерь, где содержат мариупольцев, симпатизирующих «партизанам», которых погнали на минное поле

* В магазине русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб.

* Распыленный киевскими карателями над Славянском «гомовирус СПИДа» — не спрашивайте меня, что это такое

* На ул. Институтской хунта срубила все деревья (из-за дырок от пуль) чтоб уничтожить улики и доказательства своего причастия к расстрелу на Майдане

* Чемпионка-биатлонистка Пидгрушная участвует в АТО снайпером. Но целей ей не показывают, поэтому она стреляет по гражданскому населению, чтоб не потерять навык

* «Президент» Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский «Боинг»

* «Нянечка детского интерната», которую раздели солдаты и снимали на телефон. К счастью выжила и даже дала интервью НТВ

* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе

* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь

* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я лично придумать могу. Но я физически не в состоянии придумать актёров, которыми заменили население 120-тысячного города, «чтобы скрыть факт его истребления или перемещения куда-либо»!

* 1-я кавалерийская дивизия (США) высадилась в Мариуполе и под видом украинских войск начинает наступление на Ростов — свеженькое, буквально сегодняшнее

* На окраинах Краматорска работают передвижные крематории

* связанные «спинка к спинке» много сотен обнажённых трупов, колышущихся на дне ставков Славянска. «Сотни бледных, гниющих тел» максимум в форменных штанах

* «Успешный немецко-швейцарский врач» с 15-ю клиниками по геронтологии, который привёз на майдан 500 тыс. евро для боевиков Правого сектора. От НТВ, «Россия-1? в это же время о его такой жизни и не знает

* Американцы собираются затопить весь Донбасс аммиаком, чтобы добывать сланцевый уголь

* Оккупация и зачистка Одессы нацистами Нацгвардии в конце декабря 2014 года. С польским и львовским акцентом, избиения девушек за русскую речь. Пропажи людей. «Всё напоминает фильмы про войну». «Люди в шоке», видимо, все оба…

* Инвалид, побитый «не до конца» 6 декабря 2014 г. Его остановили и заставили кричать: «Слава Украине!». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Украинские диверсанты работают на территории России, в частности, в Грозном

* В Днепропетровске в центре города стоят нацеленные на Москву ракеты, установленные по личному приказу Коломойского

* США завезли в поликлиники страны 42 миллиона доз вакцины «Гердасил», которая приводит к бесплодию и всех женщин. На Юго-Востоке будут насильно колоть ею для стерилизации Донбасса (зачем туда аж 42 миллиона доз, интересно?) -

* Хунта прекратила поставку инсулина на Юго-Восток Украины! Тысячи больных сахарным диабетом обречены на тяжелейшие осложнения и на смерть

* Киевская хунта хочет загнать миллионы людей Юго-Востока в концлагеря. Платит Евросоюз. Первый канал —

* Кличко возил на Майдан боевые психостимуляторы армии США

* 2 мая на рейде Одессы стоял американский военный корабль , который специально облучал одесситов

* Одной беременной вырезали нерождённого ребёнка, чтобы съесть. А ей зашили туда живую кошку. Заканчивается восхитительным «А за злодИяния придется отвечать!»

* 12-летние дети (снова этот чудный возраст!) ходят по Донецку и кидают какие-то маячки, а потом по городу стреляют польские наемники из аэропорта. За каждый маячок платят очень дорого, поэтому бюджетники, которым не платят зарплату, тоже таким образом подрабатывают

* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос — «Да, а на каком языке допрос вели-то?», — знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».

* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!

* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!

* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем

* Русскоязычное строение костей челюсти -

* Украинские неонацисты поступают на службу в киевскую милицию. В актовом зале Главного управления МВД Украины по Киевской области чертова дюжина украинских неонацистов. На фоне милицейского знака своей страны они в едином порыве салютуют Адольфу Гитлеру

* Дмитрий Ярош пришел на заседание Верховной Рады с пулеметом MG-34

* Под Луганском бродячие собаки едят трупы погибших украинских военнослужащих, которые отказались хоронить местные жители? чтоб не прикасаться к фашистам

* В Харьков пришли 8 вагонов с трупами украинских карателей

* Доброволец Александр Санитаров — экс-преподаватель одного из московских вузов — в Новороссии закрыл грудью дуло танка, чем спас сослуживцев

* В Волновахе украинские солдаты ходят по городу и продают автоматы по 500 грн (около $35)

* Ежедневно в Мариуполе командование батальона «Азов» берёт из 107-й Приазовской женской исправительной колонии на ночь по 15-20 женщин до 35 лет. Заключенных военные увозят к себе на базу, насилуют, а утром возвращают в колонию еле живыми

* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист

* Тимошенко приказала одесскому губернатору в День Победы избить ветеранов войны (видео) —

* Одно из моих любимых: процесс присоединения Крыма к России ОБСЕ признан реституцией: возвращением законному владельцу его территории. За временную основу приняли статус Крыма на 28 июня 1914 года — начало Первой мировой войны. «Заявление» представителя Австрии Кристофа Ляйтлья, что следуя логике резолюции ОБСЕ Украине, как государству, необходимо самоликвидироваться в пользу России. Исключение — регион прежней Галиции, ранее входивший в состав Австро-Венгрии (Ивано-Франковская, Львовская и западная часть Тернопольской областей Украины)

* _________________

На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…

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Федор Лукьянов
политолог

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