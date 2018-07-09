В Раде думают увеличить количество членов ЦИК – чтобы мест хватило всем

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты предлагают на законодательном уровне увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии, чтобы все предложенные 14 кандидатов получили должности. Об этом он рассказал во время брифинга в понедельник, передает УП.
По его словам, сейчас идут консультации по поводу возможности обновления ЦИК и от фракций поступают определенные предложения.
«Одно из предложений, которое звучало, касается того, чтобы в законе о Центральной избирательной комиссии изменить количественный состав ЦИК. Таким образом, мы сможем рассматривать в зале все предложения, поданные фракциями и президентом без дилеммы 14 и 13, а фактически голосуя за то количество кандидатов, которое может быть предусмотрено законом», — рассказал Парубий.
«И соответственно появляется квота для 14 кандидатов. То есть, для всех тех кандидатов, которые были представлены президентом в Верховную Раду», — добавил он.
Спикер парламента рассказал, что сейчас по этому поводу идут дискуссии. Он выразил надежду, что к вечеру понедельника уже будет четкая политическая позиция по поводу результативного голосования за новый состав ЦИК.
Напомним, что на прошлой пленарной неделе Верховной Раде так и не удалось приступить к обновлению ЦИК. В настоящий момент на 13 вакантных мест есть 14 кандидатов. Большинство из них — люди президента Порошенко. Тем не менее, ни он, и ни одна из политических сил не желают идти на компромисс и «снять» лишнюю кандидатуру.
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