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Количество членов ЦИК могут увеличить до 17 человек

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Количество членов ЦИК могут увеличить до 17 человек

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект, которым предлагает увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии до 17 человек.

Согласно информации на сайте парламента, проект закона (№ 9090) о внесении изменений в ст.6 закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» зарегистрирован в понедельник, 17 сентября. Согласно тексту законодательной инициативы, предлагается единственное изменение — увеличить количество членов избирательной комиссии с 15 до 17 человека.

Документ направлен на рассмотрение комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

5 июля текущего года народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

9 июля председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что собирает предложения от разных фракций о том, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, в парламенте предложили идею увеличить количество членов ЦИК, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом.

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В то же время, фракция «Народный фронт» выступила против идеи увеличения количественного состава ЦИК и заявила о необходимости согласовать механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов, чтобы заполнить 13 вакансий.

ЦИК, Андрей Парубий
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