Парубий, которого вызвали на допрос, заболел коронавирусом

Народный депутат «Европейской солидарности» экс-спикер парламента Андрей Парубий заболел коронавирусом и самоизолируется.

Об этом Парубий написал в Facebook.

«Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь», — отметил он.

Нардеп пожелал всем здоровья и максимального соблюдения мер безопасности.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Парубия и других лидеров Майдана вызывают на допрос по делу о госперевороте.