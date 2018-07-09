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Суд забрал у Фирташа имущество ЗТМК и вернул государству

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Суд забрал у Фирташа имущество ЗТМК и вернул государству

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск САП и решил вернуть имущество «Запорожского титано-магниевого комбината» государству. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Решение предусматривает расторжение договора об учреждении ООО „ЗТМК“ № 85 от 22.02.2013, заключенного Фондом государственного имущества Украины и компанией „Толексис Трейдинг Лимитед“ в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Таким образом, часть имущества, которую передали в собственность образованного в 2013 году ООО, вернулась в собственность государства.

В 2013 году, якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства, государственное предприятие «ЗТМК» стало обществом с ограниченной ответственностью. Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ — оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ГП «ЗТМК». Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию «Tolexis Trading Ltd»). Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенному к инвестору менеджменту, которым большинство привлеченных инвестиций было потрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

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В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.

Дмитрий Фирташ, ЗТМК
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