Порнозвезда написала мемуары про свидание с Трампом

Порнозвезда Сторми Дэниэлз, которая ранее заявила о романе с Дональдом Трампом, написала книгу о своей жизни и деталях своего свидания с нынешним американским президентом. Об этом сообщает CNN.

«Порнозвезда Сторми Дэниэлз, которая подала в суд на президента США Дональда Трампа по поводу соглашения о неразглашении информации об их вероятных сексуальных отношениях, написала книгу о своей жизни, включая детали свидания с самым Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

По словам Дэниэлз, в ее книге под названием «Полное раскрытие» расписаны детали, о которых общественность еще никогда не слышала. Она также добавила, что над мемуарами работала несколько лет.

Отмечается, что книгу можно будет купить со 2 октября 2018 года.