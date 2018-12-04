Юристы Трампа требуют от порноактрисы $800 тысяч

Адвокаты американского президента Дональда Трампа обратились в суд с иском о возмещении судебных и юридических издержек в размере около $800 тыс. к порноактрисе Стефани Клиффорд, известной по своему псевдониму Stormy Daniels. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.
Защитник интересов главы государства в своем заявлении в суд отметил, что его фирма потратила более 500 часов на то, чтобы отстаивать позицию Трампа в деле о клевете против Клиффорд, судебные издержки при этом составили $390 тыс. Адвокат просит назначить равнозначные понесенным издержкам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать «повторных исков и явно необоснованного распространения порочащих сведений».
«Такие действия практически беспрецедентны в американской юридической истории. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении порочащих сведений против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию», — подчеркнул адвокат.
Защитник порноактрисы Майкл Авенатти считает, что требования стороны Трампа «абсурдны и возмутительны». «Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, попытаться подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее», — заявил Авенатти в разговоре с телеканалом.
Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта этого года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. По ее словам, Трамп оклеветал ее в апреле, когда написал на своей странице в Twitter о том, что актриса участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о своей связи с американским лидером. Клиффорд подчеркивала, что Трамп документ не подписал, из-за чего его нельзя считать действительным.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016