Сирийские ПВО могли сбить российский самолет

В Вашингтоне считают, что российский самолет Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.

Как сказал источник, российский самолет был непреднамеренно сбит «средствами сирийской ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад».

По информации источника, ситуация произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

Также со ссылкой на источник сообщается, что сирийские средства ПВО вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.

Еще один источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведен ВВС Израиля. В министерстве обороны США заверили, что не имеют отношения к проведенному в понедельник вечером ракетному обстрелу сирийской провинции Латакия.

Ранее стало известно, что российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

Источник