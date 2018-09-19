В коде iOS 12 обнаружилась отсылку к новому iPad Pro

Код бета-версии операционной системы iOS 12.1 содержит упоминание о пока еще не анонсированном планшете Apple. Как сообщил независимый разработчик Гильерме Рэмбо, строка "iPad2018fall" указывает на то, что новая модель iPad Pro будет представлена этой осенью.
Новому iPad Pro прочат зауженные рамки вокруг экрана, скругленные края и дизайн антенн в духе "айфона". Предположительно, вместо фирменного разъема Lightning новая модель получит USB-C — так, чтобы её можно было быстро заряжать от "макбука". Ожидаются две версии планшета: с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма.
Следующая презентация Apple может пройти в октябре. Приглашений на мероприятие компания пока не рассылала. Помимо iPad Pro, может быть представлена удешевленная модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air, который капитально не обновлялся уже несколько лет, и мини-компьютеры Mac mini.
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