Озвучены цены в Украине на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Стали известны сроки продаж и рекомендованные розничные цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini в Украине. О них сообщил интернет-магазин «Цитрус», передает ITC.ua.
По данным ряда официальных партнеров Apple в Украине, продажи новинок стартуют уже в ноябре 2018 года.
Стоимость этих устройств в Украине составит:
Apple iPad Pro 11 — от 26 999 грн
Apple iPad Pro 12,9 — от 33 999 грн
Apple MacBook Air 13,3 «Retina» — от 39 999 грн
Apple Mac Mini — от 28 999 грн
Напомним, 30 октября Apple презентовала новые Macbook Air, iPad Pro и Mac Mini.
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