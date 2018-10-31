Озвучены цены в Украине на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Стали известны сроки продаж и рекомендованные розничные цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini в Украине. О них сообщил интернет-магазин «Цитрус», передает ITC.ua.

По данным ряда официальных партнеров Apple в Украине, продажи новинок стартуют уже в ноябре 2018 года.

Стоимость этих устройств в Украине составит:

Apple iPad Pro 11 — от 26 999 грн

Apple iPad Pro 12,9 — от 33 999 грн

Apple MacBook Air 13,3 «Retina» — от 39 999 грн

Apple Mac Mini — от 28 999 грн

Напомним, 30 октября Apple презентовала новые Macbook Air, iPad Pro и Mac Mini.