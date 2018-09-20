Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, и закон уже опубликован в официальной прессе.
«19.09.2018 Возвращен с подписью президента», — говорится в графе о состоянии прохождения законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.
Также закон уже опубликован в парламентской газете «Голос Украины».
Он вступает в силу со дня опубликования.
Согласно опубликованной на сайте парламента повестке дня на четверг, на вечернем пленарном заседании народные депутаты планируют уволить членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, а вместо них назначить новых членов Центризбиркома.
Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Это было сделано для того, чтобы найти места для всех тех кандидатов, которых подал президент и которых хотели видеть сами депутаты.
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