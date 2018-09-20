Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, и закон уже опубликован в официальной прессе.

«19.09.2018 Возвращен с подписью президента», — говорится в графе о состоянии прохождения законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

Также закон уже опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Он вступает в силу со дня опубликования.

Согласно опубликованной на сайте парламента повестке дня на четверг, на вечернем пленарном заседании народные депутаты планируют уволить членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, а вместо них назначить новых членов Центризбиркома.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Это было сделано для того, чтобы найти места для всех тех кандидатов, которых подал президент и которых хотели видеть сами депутаты.