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В «Слуге народа» обещают честно поделить места в новом ЦИКе

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В «Слуге народа» обещают честно поделить места в новом ЦИКе

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде IX созыва намерена предложить квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии в случае увольнения нынешнего состава.

«Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике», — циитрует первого замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко «Интерфакс-Украина».

: Так нардеп в кулуарах парламента ответил на вопрос, какое количество мест в новом состав ЦИК займут делегированные «Слугой народа» кандидаты.

Он напомнил, что, согласно процедуре, в случае увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

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«Что дальше делать с этими предложениями, если их будет, например, 30, а мест 17? Наверное, будем рейтинговое голосование по каждой кандидатуре устраивать. Будем далее с этим разбираться», — предположил он.

Напомним, что парламентские фракции выражали недовольство распределением народных депутатов по комитетам парламента. Наибольшую квоту получила «Слуга народа» — 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.

ЦВК, Слуга народа
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